Parmi les plus fins des ultraportables : le Matebook 13 de Huawei est bradé pendant les Soldes

Cette offre s'intéresse donc à un PC portable de Huawei, modèle MateBook 13. Celui-ci présente de prime abord une dalle IPS 13" d'une résolution 2160x1440 (2K). Un point suffisamment rare pour être soulignée et offrant ainsi une belle qualité d'image. Cet

Le Huawei MateBook 13 embarque par ailleurs un processeur Intel Core i5 10210U quatre cœurs cadencés entre 1,60 et 4,20 Ghz, huit threads et 6 Mo de cache, une carte graphique NVIDIA GeForce MX250 4 Go de mémoire GDDR5, 8 Go de mémoire vive LPDDR3 cadencés à 2133 Mhz et un SSD PCIe de 500 Go. Une fiche technique relativement solide pour un PC portable de cet acabit, qui se marie donc bien avec la résolution de son écran. Notons que le MateBook 13 intègre par défaut Windows 10 Édition Familiale 64 bits.

Côté connectique, le MateBook 13 dispose de deux ports USB-C et une prise combo casque/microphone. Il embarque également une webcam 1 mégapixel et dispose de haut-parleurs stéréo ainsi que de deux microphones. Côté batterie, il s'agit d'un modèle Lithium-polymère d'une capacité de 41,7 Wh promettant jusqu'à onze heures d'autonomie en usage mixte.



Tout ceci est engoncé dans un écrin aussi compact qu'élégant, d'un poids de seulement 1,32 kg pour 28,6 cm en longueur, 21,1 cm en profondeur et 1,49 cm en hauteur une fois fermé.