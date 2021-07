High-tech pas cher : 5 offres en Soldes à moins de 50€

Nous débutons notre sélection avec un casque supra auriculaire Bluetooth de chez JBL. Le T460 BT noir est proposé par Cdiscount avec une remise de 50 %. Son prix passe de 49,99 € à 24,99 € pendant les soldes. Pour ce petit prix, vous obtenez un casque JBL sans fil avec une belle autonomie pouvant aller jusqu’à 11 heures, de quoi passer la journée en musique sans se soucier de devoir le charger entre temps.

Pour un prix ridiculement bas, offrez-vous ce casque avec un son typique de JBL. Il met l’accent sur des basses de grande qualité, nette et profonde. On reconnaît tout de suite la signature sonore de JBL même sur ce modèle d’entrée de gamme. La qualité est au rendez-vous. Mais ne vous inquiétez pas, si le T460 BT est particulière à l’aise dans le grave, il ne démérite pas non plus sur les aigües et les médiums. Il a tout d’un grand, sauf son prix.