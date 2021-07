Apple iPad en promo : l'iPad Air 10.9" est à 100€ de réduction chez Boulanger

Chez Apple, le design fait partie des priorités dans le développement de nouveau produit. La firme à la pomme a à plusieurs reprises depuis le début de ce siècle révolutionné nos appareils connectés. L’iPad Air s’inscrit dans la lignée de ces produits offrant des performances élevées, un poids contenu et un style inimitable.

Souvent copié, Apple a toujours su se renouveler pour offrir une expérience utilisateur indétrônable. Et cet iPad Air 10,9“ en est encore une fois la preuve. Avec son écran tactile de 10,9“ entouré d’un cadre noir élégant, la qualité d’affichage est mise en avant. Le processeur intégré dans cette tablette tactile légère est le dernier-né de la gamme de processeurs mobile Apple, le A14.

Couplé avec la qualité d’affichage et la grande réactivité de son écran qui offre une résolution 2360 x 1640 pixels, vous serez agréablement surpris par les performances qu’il procure. Que ce soit pour surfer, regarder des films ou bien pour jouer, l’iPad Air offre une grande puissance de calcul pour une utilisation fluide sans faille.

Avec son appareil photo intégré, vous allez pouvoir immortaliser les moments importants de votre vie et les conserver grâce à sa mémoire de 64 Go. Elle dispose d’une autonomie pouvant atteindre 10 heures et se recharge via son port USB-C. Le tout ne pèse que 450 grammes et intègre le Wifi 802.11 ac.