Soldes Boulanger : ce reveil connecté Xiaomi est presque à moitié prix

L'appareil se démarque effectivement par sa connectivité. Il est d'abord compatible avec le WiFi et le Bluetooth. On pourra donc l'appairer et le contrôler à distance avec divers terminaux, à commencer par votre smartphone. Avec Chromecast intégré, un smartphone devient une télécommande.

Mais le Mi Smart Clock est également doté d'un microphone. Compatible avec deux des assistants vocaux les plus réputés (Google Assistant et Amazon Alexa), il peut être contrôlé à la voix.

De la sorte, l'appareil peut à la fois jouer le rôle de réveil et d'enceinte intelligente. Son écran tactile de 4" permettra de lancer ses différentes fonctionnalités, à commencer par le streaming audio. Une fois connecté au réseau de la maison, vous pourrez le commander depuis une autre pièce. L'appareil peut alors lancer votre musique, notamment depuis Youtube et Spotify.