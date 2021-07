Cet excellent casque bluetooth Sennheiser HD 458BT est soldé à -50% chez Fnac

Le Sennheiser HD 458BT est d'abord un modèle à l'excellent rendu sonore. Ses performances tiennent à ses transducteurs directement mis au point par le constructeur, mais aussi et d'abord à sa réduction active du bruit. Grâce à elle, votre casque est capable de vous isoler des bruits environnants, comme la route par exemple. Il ne vous laissera ainsi rien entendre d'autre que votre musique.

En tant que modèle sans fil, l'appareil s'emmène partout sans aucune contrainte. Avec une autonomie de 30 heures, vous pourrez profiter de votre musique sans craindre de tomber à court d'énergie. A cela, le HD 458BT ajoute la technologie Bluetooth 5.0 aptX ou NFC, permettant d'optimiser et de simplifier l'appairage avec vos terminaux mobiles.

L'engin n'est pas en reste côté fonctionnalités. Si c'est d'abord un modèle sans fil, il comprend aussi une prise jack 3,5 mm. Compatible avec l'assistant Google, il permet de prendre en charge des appels grâce à ses deux microphones. Le 458BT est enfin un casque pliable et donc plus facile à ranger. Avec son profil circum-aural et des oreillettes en similicuir, il offre un grand confort.