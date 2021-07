Où acheter l'Apple Watch Series 6 en promo pendant les Soldes ?

L'Apple Watch Series 6 est avant tout un accessoire connecté à l'iPhone qui vous permet de mener une vie plus active. L'objectif est de remplir chaque jour les trois anneaux santé qui vous invitent à vous lever régulièrement, à faire 30 minutes d'exercice et à dépenser un nombre de calories défini en fonction de vos habitudes de vie, de votre taille et de votre poids.

L'Apple Watch est également un tracker d'activité qui vous suit dans tous vos entrainements. Apple a ajouté le suivi de très nombreuses disciplines sportives pour vous donner un aperçu de vos performances, votre ryhtme cardiaque en temps réel mais aussi l'oxygénation de votre sang qui est la nouveauté de cette Series 6. L'Apple Watch vous alerte également en cas de signes d'arythmie ou d'une fréquence cardiaque trop élevée et vous invite à consulter un médecin pour anticiper tout problème physique.

La smartwatch d'Apple est enfin un vrai petit ordinateur au poignet qui vous permet de lire vos notifications d'un simple coup d'oeil mais aussi d'y répondre à la voix grâce à Siri. Vous pouvez également y passer vos appels, écouter votre musique depuis Apple Music ou Spotify et enfin payer dans les commerces avec Apple Pay. Votre iPhone reste ainsi au fond de votre poche et vous interagissez plus rapidement avec vos applications depuis l'écran de la montre pour une utilisation plus simple et plus transparente.