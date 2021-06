Samsung Galaxy Tab A : la tablette star de chez Samsung est bradée pour les Soldes

En ce qui concerne les capacités de notre tablette tactile du jour, sachez qu'elle embarque un bel écran 8 pouces avec une définition de 1280 x 800 pixels. Son format compact permet de transporter la Samsung Galaxy Tab A très facilement. Elle est également pourvue d'un processeur Qualcomm Snapdragon M429 cadencé à 2 GHz et épaulé par 32 Go de stockage interne (extensible via microSD). Vous pourrez donc naviguer sur internet, regarder des vidéos et jouer à quelques jeux peu gourmands en ressources avec une fluidité optimale. Cette tablette a largement de quoi faire plaisir à tout le monde.

Poursuivons avec les capteurs qui vous permettront de prendre des photos. À l'arrière, une caméra 8 MP est présente afin de capturer de beaux clichés. En frontal, vous pourrez compter sur un module 2 MP idéal pour parler avec vos proches via une messagerie instantanée. Enfin, la batterie 5100 mAh dispose d'une autonomie énorme !