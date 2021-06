Toute la puissance du processeur AMD Ryzen 7 5800X à prix choc pour les Soldes

Produit de la cinquième génération des excellents processeurs Ryzen 7 de chez AMD, le 5800X propose actuellement l'une des meilleures fiches techniques du marché. Il embarque en effet huit cœurs cadencés jusqu'à 4,7 Ghz en mode Turbo, ainsi que 16 threads et 32 Mo de cache. Pour supporter un tel monstre de puissance, il faut bien entendu disposer d'une carte-mère AMD Série 500 intégrant un socket AM4.

Une telle fiche technique assurera donc des performances optimales, quelle que soit la tâche demandée. Accompagné d'une solide carte graphique dernière génération de chez NVIDIA ou AMD, le Ryzen 7 5800X propulsera les jeux récents comme un charme. Il se veut également un compagnon de choix pour des streams de qualité, sans avoir nécessairement à passer par une machine dédiée. Les tâches de bureautique, même les plus gourmandes, s'avéreront également un jeu d'enfant avec ce processeur haut de gamme.

Au-delà de sa fiche technique impressionnante, le Ryzen 7 5800X s'accompagne également de l'utilitaire AMD Ryzen Master. Celui-ci permet un contrôle total sur les performances du processeur et de gérer en temps réel ses températures, la tension des cœurs, la fréquence, et tout autre paramètre. Il est également possible de créer des profils interchangeables à la volée afin d'adapter le Ryzen 7 5800X à différentes situations.