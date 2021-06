Samsung Galaxy Tab A7 : l'excellente tablette est à prix soldé à la Fnac

La Galaxy Tab A7 de la marque Samsung est une tablette tactile équipée d'un écran de 10,4 pouces avec une résolution de 2000 x 1200 pixels, du système d'exploitation mobile Android, du processeur Qualcomm SnapDragon, d'une mémoire vive de 3 Go de RAM et d'une batterie de 7040 mAh.

Comme évoqué ci-dessus, un stockage interne de 64 Go est disponible. Grâce au lecteur de cartes intégré à la tablette, il est possible d'augmenter la mémoire jusqu'à 1 To par l'intermédiaire d'une carte microSD non fournie.

Concernant la partie photo, la Samsung Galaxy Tab A7 embarque un capteur arrière de 8 MP et un capteur avant de 5 MP.

Au niveau des dimensions, l'appareil mesure 247.6 x 157.4 x 7 mm ; pour un poids estimé à 476 grammes.

On notera enfin la présence du Wifi 802.11a/b/g/n/ac, du Bluetooth 5.0, d'un port USB-C/USB 2.0 et d'une miniprise pour casque de 3,5 mm.