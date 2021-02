Soldes Amazon : cette double clé USB 3.0 (micro-USB) 256 Go est à prix cassé

Nous sommes chez Amazon pour cette bonne affaire. En terme de modalités, sachez que la livraison est gratuite à domicile et que l'expédition sera effectuée sous trois à quatre jours. Il n'y a pas grand chose de plus à savoir si ce n'est que la garantie fabricant est valable pendant cinq ans. Une extension d'un an est proposée à 3,19€ ou 3,39€ pour deux années supplémentaires.

Cette clé USB conçue par SanDisk embarque déjà un espace de stockage interne de 256 Go. Voilà qui est extrêmement conséquent et idéal pour stocker des fichiers volumineux comme des vidéos, des photos et bien plus encore. L'autre atout de ce modèle vient du fait qu'il est pourvu d'une double connectique. Vous pourrez donc passer d'une interface USB 3.0 à micro-USB instinctivement.

Par ailleurs, les performances délivrées en passant par un port USB 3.0 peuvent atteindre des vitesses de transfert allant jusqu'à 150 Mo/s. Vous pourrez donc copier tous vos fichiers très rapidement. Toutes les machines sous système d'exploitation Windows et macOS sont compatibles avec la clé.