Soldes Cdiscount : cette tablette Samsung Galaxy Tab S7 profite de 100€ d'ODR

Avant de commencer à détailler les modalités en vigueur chez Cdiscount, précisons qu'une offre de réduction de 100€ est accessible jusqu'au 31 mars 2021. Pour l'obtenir, vous devrez constituer un dossier en ligne avec les quelques éléments détaillés dans ce document. Quant à la livraison à domicile, elle est gratuite pour tous les clients. Le paiement en quatre fois (soit 182,02€ au moment de l'achat puis 182,01€ par échéance) est possible. Les avantages Cdiscount à volonté s'appliquent à cette offre et la garantie est valable pendant deux ans.

La Samsung Galaxy Tab S7 est équipée d'un écran 11 pouces avec une définition de 2560 x 1600 pixels. Cette dalle est à la fois lumineuse et idéalement contrastée. Un filtre anti lumière bleue préservera vos yeux. Ses performances ne sont pas en reste grâce à ses 6 Go de RAM et à son stockage interne de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To via microSD).

Ainsi, cette tablette est capable d'encaisser toutes les tâches. Que ce soit pour regarder un film, jouer à un jeu vidéo ou dessiner, aucun ralentissement ne viendra vous ennuyer. Par ailleurs, le stylet S Pen est inclus dans le pack.