Cet écran PC Samsung Odyssey G5 est en réduction en précommande pour les Soldes Amazon

Voici donc un écran parfait pour un usage gaming, avec tous les éléments pouvant satisfaire les joueuses et joueurs les plus exigeants, le tout avec un habillage futuriste d'une classe folle. Le fait que ce produit attendu le 1er mars 2021 soit proposé à prix réduit ne fait que le rendre encore plus désirable pour tout gamer qui se respecte.