Cet incroyable écran Samsung Odyssey G5 est au meilleur prix chez Fnac et Darty pour les Soldes

Cette réduction est hébergée par la Fnac et Darty. Le prix et les modalités sont similaires chez les deux e-commerçants. La livraison à domicile et le retrait en magasin sont possibles sans le moindre frais supplémentaires. C'est également le cas pour le paiement en plusieurs fois afin de préserver votre budget. Et bien entendu, la garantie est valable pendant deux ans. Pour plus d'informations, n'hésitez surtout pas à consulter la page du produit.

Faisons le point sur les caractéristique de cet écran PC Samsung G5. Il dispose d'une immense dalle incurvée de 34 pouces avec une définition WQHD de 3440 x 1440 pixels. Son taux de rafraichissement atteint 144 Hz et comptez à peine 1 ms pour son temps de réponse. Ainsi, toutes les images s'afficheront avec une fluidité exemplaire. C'est idéal pour jouer dans de bonnes conditions.

De nombreuses technologies sont présentes pour améliorer un peu plus le rendu. C'est le cas du HDR 10 mais aussi de FreeSync Premium qui viendra corriger les imperfections. Aussi, vous pourrez compter sur le mode Eye Saver pour préserver vos yeux après des heures d'utilisation.