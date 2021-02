Soldes Cdiscount : l'aspirateur robot Xiaomi Mijia est en double promo

Pour les Soldes, l'appareil est réduit une première fois à 169,99 € au lieu de 189,99 €. Mais avec le code promo 10EUROS, l'appareil profite d'une réduction de 10 euros supplémentaires.

Pour ce prix, on obtient un aspirateur efficace et autonome. A l'aide d'une foule de capteurs, le Xiaomi Mijia cartographie et garde en mémoire la disposition des pièces. Il est ainsi en mesure de planifier ses chemins, d'éviter toute chute et de retourner automatiquement à sa station.

L'appareil est livré avec une application. Celle-ci permettra de suivre l'aspirateur en temps réel ainsi que l'avancement de son nettoyage. Via l'application, on pourra programmer une fréquence de nettoyage et choisir l'un des trois modes de fonctionnement disponibles : standard, silencieux ou actif.