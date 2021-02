Soldes : la carte mère MSI Intel Z390 en promo en 2 versions différentes

L'autre promotion s'adresse à un modèle légèrement plus accessible de la Z390 : la MPG Gaming Edge AC. Elle embarque le même socket, le même nombre de slots de mémoire vive en DDR4 et le même nombre de ports PCI-express 16x, également compatibles Crossfire.

Niveau connectique, elle se montre légèrement moins généreuse que sa grande sœur, faisant l'impasse sur les ports USB 3.1 Gen2 et les ports d'extension M.2. Elle embarque à la place 6 ports USB 2.0, 9 ports USB 3.1 et un port HDMI. Elle intègre toutefois les mêmes technologies Audio Boost 4 et Mystic Light Infinity.