Soldes Amazon : cette barre de son TCL passe sous les 100€

Pour moins de 100 euros, cette édition Fire TV 4K doit offrir une expérience home cinéma renouvelée. Elle est dotée d'un lecteur multimédia pensé pour le streaming. Netflix, Molotov, Spotify, Amazon Music… Ils n'auront plus de secret pour vous.

L'appareil intègre également la technologie Dolby Digital Plus, rendant son rendu sonore plus dynamique et plus immersif. Pour personnaliser ce rendu, on pourra aussi compter sur trois modes audio, chacun étant optimisé selon l'expérience recherchée : Films, Musique et Actualités vous attendent.

La TS8011 adopte une configuration 2.1 et s'accompagne donc d'un caisson de basses. Intégré à la barre, il ne prendra aucune place, mais pourra malgré tout délivrer des basses puissantes et profondes.