Cette double clé USB 128 Go SanDisk passe à moins de 20€ pour les soldes Amazon

Les soldes ne sont pas encore terminées et Amazon l'a bien compris. L'e-commerçant américain est toujours mobilisé et vous livrera à domicile contre 4,99€ supplémentaires. Pour éviter ce surcout, garnissez votre panier pour atteindre un montant minimum de 25€. Pour en revenir à notre produit du jour, sa garantie fabricant est valable pendant cinq ans. L'extension est à 1,99€ pour un an ou 2,09€ pour deux ans.

Ainsi, débutons par la particularité majeure de cette clé USB SanDisk qui est un modèle 2-en-1. Cela se matérialise par le fait qu'elle est réversible afin de passer d'un embout USB Type-C à un Type-A traditionnel presque instantanément. Par ce biais, vous pourrez donc récupérer des données sur un PC/Mac ou même sur un smartphone/tablette tactile. Et tout cela avec cet unique périphérique de stockage.

En plus de son côté pratique, la clé USB dispose d'une mémoire interne de 128 Go pour accueillir toutes vos données. Les photos, musiques et autres vidéos auront toute la place nécessaire à leur épanouissement.