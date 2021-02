Soldes : l'imprimante Canon PIXMA MG 2550S à prix vraiment cassé chez Cdiscount

Si le numérique étend progressivement sa présence, il n'est pas encore devenu totalement incontournable. Le papier reste donc nécessaire dans certaines situations, notamment administratives, que ce soit dans la sphère privée ou professionnelle. Par conséquent, une imprimante demeure aujourd'hui très utile. Mais comme elle n'est plus aussi indispensable que par le passé, ses prix subissent une baisse sensible, à plus forte raison pendant les soldes.

C'est particulièrement le cas de ce modèle jet d'encre PIXMA MG 2550S, signé Canon, à retrouver au meilleur tarif chez Cdiscount. La plateforme e-commerce propose en effet l'article à seulement 60,99 €, au lieu de 106,23 €, soit une remise de plus de 42 % ! Et si vous résidez en France métropolitaine, vous n'aurez pas un euro de plus à débourser pour la livraison.