Soldes : le processeur Intel Core i7 9700K passe sous la barre des 270€

Nous sommes donc en présence d'un processeur Intel Core i7 9700K avec une fréquence de base à 3,6 GHz (pouvant grimper jusqu'à 4,9 GHz). Il s'agit d'un modèle 8 core avec 12 Mo de cache. Vous l'avez compris, une fois équipé à un ordinateur, la machine en question verra ses capacités s'améliorer durablement. Elle sera alors capable de gérer les tâches les plus complexes.

De plus, grâce à la technologie Intel Boost 2.0, la fluidité sera absolument optimale. C'est parfait pour apprécier un jeu vidéo récemment sorti dans les meilleures conditions possibles. Des logiciels pour retoucher photos et vidéos tourneront également à merveille. Ce processeur est donc fait pour le divertissement ou un usage dans un cadre plus professionnel.