Soldes Xiaomi : le TOP des promos high-tech Xiaomi chez AliExpress

Ce bracelet connecté propose un écran OLED très discret qui vous permet en temps réel d'accéder à votre fréquence cardiaque, au nombre de pas réalisés dans la journée mais aussi au suivi de différentes activités sportives. Vos notifications s'affichent également au poignet pour vous détacher un peu plus de votre smartphone. Avec une autonomie de deux semaines, vous pouvez partir pour une longue randonnée ou un week-end sans vous soucier de la batterie restante. Le Mi Band 5 est un appareil incontournable pour une vie plus saine et plus active, disponible au meilleur prix durant les Soldes AliExpress.