Ce combo clavier - souris Logitech sans fil MK235 est en solde à petit prix chez Cdiscount

Lorsqu'on travaille à domicile, il est bien sûr indispensable de disposer d'un ordinateur fiable. Mais il convient aussi de ne pas négliger deux périphériques essentiels : le clavier et la souris. En effet, ces deux outils permettent souvent de mieux configurer son espace de travail et ainsi de limiter les troubles musculosquelettiques.

Ce bon plan arrive donc à point nommé pour ceux qui souhaitent réaménager leur bureau. Car il concerne l'ensemble Logitech clavier et souris sans fil MK235. Compatibles avec Windows, Chrome OS et Linux, les deux appareils se branchent très simplement à un port USB, à l'aide d'un unique et très discret récepteur Bluetooth. Une technologie sans fil qui offre une portée allant jusqu'à 10 m.

Le clavier possède une configuration classique et complète, avec notamment la présence d'un pavé numérique. Il présente également 15 touches de raccourcis, activables grâce à la touche « fn ». Par ailleurs, l'accessoire s'avère peu bruyant lors de la frappe, ce qui sera apprécié des personnes qui partagent votre bureau.