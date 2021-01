Soldes : l'excellent casque à réduction de bruit Bose Headphones 700 est à prix cassé chez Amazon

Bose a toujours eu une place particulière dans le coeur des amateurs de bon son, que ce soit avec ses produits home-cinema, ses enceintes mais également ses casques audio. Avec le Headphones 700, la marque américaine a revu de fond en comble la conception de ses casques et propose un tout nouveau design, plus moderne et épuré mais aussi plus confortable même après plusieurs heures d'utilisation.

Pour la restitution sonore, Bose ne change pas d'un iota et propose sa fameuse signature, souvent imitée mais jamais égalée. Le casque propose un son chaud, généreux, riche en basses mais toujours équilibré même sur les morceaux les plus exigeants. Le Bose Headphones 700 offre une expérience de grande qualité et vous permet de redécouvrir vos morceaux dans leurs moindres détails.

L'autre aspect particulièrement amélioré par Bose est la réduction de bruit active. Déjà très bonne sur les précédents modèles, la marque a mis la barre encore plus haut avec un système associant plusieurs micros qui enregistrent et annulent le son ambiant. Ainsi vous n'entendez plus le bruit de la foule, la circulation ou les sons des travaux dans la rue et ne profiterez que de votre musique.