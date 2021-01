Soldes Fnac-Darty : un pack tablette tactile Lenovo M10+ encore plus abordable

Le pack en question a été concocté par la Fnac et Darty. Vous pouvez donc l'obtenir au sein de ces deux enseignes. Le prix final ne bougera pas et les mêmes modalités s'appliqueront. Ainsi, la livraison à domicile est gratuite et c'est également le cas pour le retrait en magasin. Le paiement en plusieurs fois est bien évidemment possible. La garantie des objets inclus dans ce bundle est d'une durée de deux ans.

Commençons par les caractéristiques de la tablette Lenovo Tab M10+. Celle-ci arbore un large écran 10,3 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels. Elle embarque un processeur Mediatek Helio P22T, 4 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Le tout sous Android 9. À l'avant, une caméra de 5 MP est présente contre une seconde de 8 MP à l'arrière.

Elle est aussi fine (8,15 mm d'épaisseur) et légère (460 g). Enfin, l'autonomie de la batterie assure jusqu'à 7 heures d'utilisation intensive. En l'allumant de temps en temps, la tablette est capable de tenir une journée complète.