Soldes Cdiscount : Smart TV LG LED 4K UHD 129cm à seulement 349,99€

Baisse de prix pour la LG 49UM7000

Les principales caractéristiques du téléviseur

Dans le cadre de son opération "Les offres (très) haute définition", Cdiscount propose à ses membres de faire une économie de près de 150 euros sur l'achat de la LG 49UM7000. Alors qu'elle est vendue normalement à 499 euros, la Smart TV voit son prix baisser à exactement 349,99 euros. L'offre promotionnelle étant susceptible d'être à durée limitée, il est donc conseillé de ne pas trop tarder !À propos de la livraison, des frais de port à hauteur de 9,99 euros sont appliqués pour un retrait du produit en point relais. Pour éviter de payer ce supplément, Cdiscount propose son programme CDAV qui permet d'avoir la livraison gratuite à domicile.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons désormais aux caractéristiques principales du téléviseur La LG 49UM7000 est une Smart TV (compatible avec les assistants Intelligents comme Alexa et Google) qui est équipée notamment d'un écran de 49 pouces (diagonale de 129 cm, résolution de 3840 x 2160px) à rétroéclairage par LED, de 2 haut-parleurs de 10 W chacun (soit 20 W au total) et de la technologie HDR (Hybrid Log-Gamma, HDR Effect, HDR 10 Pro, 4K Active HDR).Pour la connectique, le futur acquéreur retrouvera 2 ports USB, 1 port réseau, 3 ports HDMI, 1 entrée vidéo composite / vidéo composante / audio et 1 sortie audio numérique (optique).