Batterie externe 26800mAh FOXONU à moins de 20€ pendant les soldes Amazon

Une batterie de haute capacité mais aux dimensions très mesurées

Un appareil très utile lors de vos déplacements

Qui n'a jamais connu la panne sèche de batterie lors d'une longue journée passée sur son smartphone ? Entre les nombreux réseaux sociaux, toutes les notifications auxquelles nous sommes tenus de répondre, mais également les applications de messageries, de navigation ou encore les jeux, nos téléphones ont du mal à tenir jusqu'au coucher du soleil.Mais ça c'est de l'histoire ancienne avec la batterie Foxonu. Dotée d'une capacité de 26 800 mAh, elle peut recharger plusieurs fois votre smartphone et ce de manière complète. Plus besoin de vous demander lors d'un week-end si vous aurez accès à une prise de courant. Avec cette batterie glissée dans votre sac vous pouvez recharger l'ensemble de vos appareils en simultané sur ses deux ports USB.L'accessoire est de plus très compact avec une longueur de 14 centimètres et une épaisseur de seulement 3 centimètres et ne pèse que 437 grammes. Il peut être glissé dans une valise mais également dans un petit sac pour vous accompagner partout. L'appareil est toutefois très robuste et supportera les chocs du quotidien ou d'être en contact avec un trousseau de clés ou divers objets sans risque de rayures ou de dégradation.Enfin la marque a mis en place dans sa batterie différents systèmes de protection électrique pour éviter les surtensions et les courts-circuits. Vos appareils sont protégés de tout problème et ne seront pas endommagés quoiqu'il arrive.La batterie externe Foxonu 26 800 mAh est proposée actuellement par Amazon à un prix de 19,99€ durant ces Soldes d'hiver 2020. Ne ratez pas cette occasion exceptionnelle pour oublier les problèmes d'autonomie de vos nombreux appareils.