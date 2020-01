Écouteurs Sony WFSP700N à seulement 104,99 € au lieu de 199,99 € grâce aux soldes Darty

L'immersion à prix réduit

Endurants et pratiques

Nous sommes chez Darty pour profiter de ce bon plan extrêmement intéressant avec une remise de -47% à la clé. La livraison à domicile sera effectuée gratuitement et vous pourrez également choisir de récupérer votre achat en magasin sans débourser un centime de plus. Pour recevoir toutes vos commandes sans frais supplémentaires, pensez à activer l'essai gratuit de 30 jours au service Darty+ (puis 49€/an). L'enseigne française vous offrira aussi un abonnement de quatre mois à la plate-forme de streaming musical Deezer une fois l'achat effectué. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans et vous aurez 15 jours pour changer d'avis si le produit ne vous convient pas.Ces écouteurs conçus par Sony utilisent la fonctionnalité Bluetooth 4.1 et NFC pour se connecter aux autres appareils (smartphones, tablettes tactiles, ordinateurs...). Une fois l'appairage réalisé, vous pourrez immédiatement écouter de la musique ou passer des appels. Ce modèle embarque aussi la technologie d'annulation du bruit intelligente. Elle servira à vous isoler de l'environnement qui vous entoure ou bien à adapter le volume pour que vous puissiez entendre ce qu'il se passe autour de vous. C'est idéal pour suivre une conservation ou percevoir les annonces dans les aéroports par exemple.Avec ces écouteurs intra-auriculaires, vous aurez la possibilité d'effectuer vos séances sportives en écoutant de la musique. En effet, ils sont légers et restent solidement fixés à vos oreilles. Le design est pour le moins discret mais néanmoins très réussi. Pour ce qui est de l'autonomie maintenant, la batterie Lithium-ion tiendra jusqu'à trois heures de temps avec une seule charge. La recharge pourra être effectuée en branchant les écouteurs à une prise ou bien en les plaçant dans leur housse de transport incluse.Une fois encore, Sony prouve qu'elle est une des meilleures marques lorsqu'il s'agit de créer des périphériques audio. Le son de ces écouteurs est détaillé et ils peuvent être portés en toutes circonstances. C'est maintenant ou jamais !