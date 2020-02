Soldes Amazon : volant + pédalier Logitech G29 à moins de 150€ grâce à un coupon

Le volant Logitech G29 sous la barre des 150 euros pendant les soldes Amazon

Compatible PS4/PS3/PC/Mac

Prenons donc la direction de la version française du site Amazon où le géant de l'e-commerce permet à ses clients de se procurer le volant Logitech G29 sous la barre des 150 euros.En effet, alors que l'on peut avoir le volant à 199,95 euros, l'accessoire voit son prix baisser à exactement 149,96 euros ; soit une économie de 49,99 euros par l'intermédiaire d'une case à cocher depuis la page produit. Cette réduction s'effectuera ensuite lors de l'étape du panier.À propos des frais de port, ils sont offerts pour une livraison standard à domicile ou en point relais. Avec ce type de livraison, il faut compter en moyenne 3 à 4 jours pour réceptionner le produit. Si vous voulez une livraison plus rapide, vous pouvez tester Amazon Prime gratuitement pendant 30 jours.Le volant G29 de Logitech avec un pédalier est essentiellement destiné aux gamers jouant sur les plateformes PlayStation (PS4 et PS3), PC et Mac.Revêtu de cuir, le volant est doté d'un retour de force à deux moteurs pour ressentir la conduite au maximum. Vous aurez l'occasion de maintenir une position de conduite comme dans la vraie vie grâce à l'unité de pédales séparée intégrant la commande des gaz, les pédales d'embrayage et le freinEnfin, l'accessoire signé Logitech dispose d'une rotation de blocage à 900°. Vous pourrez ainsi faire tourner le volant jusqu'à deux fois et demi.Pour en savoir plus sur le produit, n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil sur notre article consacré au test du volant Logitech G29 qui a eu la note maximale de 5 sur 5.