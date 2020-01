Soldes Amazon : les écouteurs bluetooth Huawei FreeBuds 3 à 159€ au lieu de 189€

Des écouteurs au top !

La performance au service de la discrétion

Nous sommes chez Amazon pour cette bonne affaire. Commençons avec les modalités en précisant que la livraison à domicile est gratuite. C'est également le cas si vous décidez de récupérer le colis en point retrait. Une garantie de deux ans est d'actualité et le site américain propose au passage une protection supplémentaire de deux ans contre les dommages accidentels à 30,49€. Bien entendu, cette dernière n'est pas du tout obligatoire. Maintenant, passons aux possibilités offertes par ces écouteurs haut de gamme.Les Huawei FreeBuds 3 sont équipés d'un processeur Kirin A1 qui vient booster leurs performances. Vous devrez passer par la fonctionnalité Bluetooth pour les connecter à un autre appareil (smartphone, ordinateur, tablette tactile...). Quoi qu'il en soit, la connexion sera stable grâce aux antennes hautes performances et au codec optimisé. Un système de réduction de bruit active est également de la partie afin de diminuer considérablement le son de l'environnement qui vous entoure. La qualité sonore sur vos musiques et appels n'en sera que meilleure. D'après Huawei, le son délivré par ces écouteurs est proche de celui qu'il est possible d'obtenir en studio.Autre bon point, la puce A1 permet d'annuler la latence qu'il pourrait y avoir entre l'audio et une vidéo. Les contenus que vous visionnerez seront donc très immersifs. Les FreeBuds 3 sauront aussi se montrer parfaits pour le sport. Ils sont extrêmement légers et tiennent dans vos oreilles même si vous vous mettez à courir. Enfin, la recharge peut-être effectuée en branchant l'étui à une prise, en passant par un chargeur à induction ou bien en utilisant la charge inversée avec un smartphone Huawei. Bref, les possibilités ne manquent pas.Ces écouteurs Huawei FreeBuds 3 cochent toutes les cases. Ils sont performants, faciles à utiliser, ergonomiques et très endurants. Nous vous conseillons de profiter de cette remise sans plus attendre.