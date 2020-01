Soldes Amazon : le processeur AMD Ryzen 5 3600 au meilleur prix

Un processeur abordable et puissant

Une puce polyvalente pour les joueurs

Le processeur Ryzen 5 a fait sensation lors de sa sortie. AMD a conçu une puce pensée pour les gamers mais également ceux diffusant leurs parties en streaming. Ce composant est conçu pour ces usages et bien plus encore et délivre assez de puissance pour jouer aux derniers titres, même les plus exigeants, sans oublier tous les autres usages d'un ordinateur personnel.La Ryzen 5 3600 possède 6 coeurs et 12 threads et est cadencé à 3,6 GHz, avec un Turbo Boost possible jusqu'à 4,2 GHz. Il prend en charge de la mémoire vive DDR4-SDRAM et le PCIE 4.0 et intègre 32 Mo de cache. La puce est gravée en 7 nanomètres et offre une consommation électrique très contenue de 65W.Le modèle est également fourni avec un ventirad AMD Wraith Stealth qui permet de refroidir le composant dès lors qu'il est soumis à une utilisation intense, que ce soit en cours de jeu ou lors de la réalisation de vos travaux vidéo ou photo.Enfin la puce Ryzen 5 3600, qui s'appuie sur l'architecture Zen 2, est épaulée par la technologie Precision Boost 2 qui permet d'augmenter automatiquement la fréquence du processeur selon les tâches actuellement en cours d'exécution sur votre machine. Vous avez la puissance nécessaire quand vous en avez besoin, et au contraire consommez moins d'énergies pour des activités moins gourmandes.Le Ryzen 5 3600 est disponible aujourd'hui chez Amazon à un prix de 187,90€ seulement. Si votre machine commence à accuser le poids des années, c'est l'occasion idéale et à moindre frais de lui redonner un petit coup de jeune.