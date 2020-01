Barre de son JBL Link Bar en soldes à seulement 279,99€ au lieu de 499,99€ chez Fnac

Soldes Fnac : la JBL Link Bar à -44%

Une barre de son connectée avec Android TV et Assistant Google

Réponse en fréquence : 75 Hz à 20 KHz

Rapport signal/bruit : > 85 dBA

Alimentation : 100-240 V~50/60 Hz

Version Bluetooth 4.2

Réseau sans fil 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)

Dimensions (L x H x P) 1020 x 60 x 93mm

Poids net 2,5 kg

Vous avez donc jusqu'au 4 février 2020 inclus (date de fin des soldes d'hiver) pour vous procurer en promo la barre de son JBL Link Bar. Alors qu'elle est vendue initialement à 499,99 euros, la barre de son voit son prix chuter à 279,99 euros ; soit une remise immédiate de 44% de la part du site marchand.Des frais de port étant appliqués à hauteur de 9,99 euros (minimum), il est vivement conseillé de retirer gratuitement le produit en magasin Fnac. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton "Retirer en 1J en magasin" visible depuis la page produit.D'une puissance maximale de 100 W, la barre de son embarque un haut-parleurs d'aigus 2 x 20 mm et un haut-parleurs woofers 4 x 74 mm.La JBL Link Bar dispose de l'assistant vocal Google, du Chromecast et de l'Android TV. Vous retrouverez également 3 entrées HDMI et une sortie HDMI ARC. Et par la technologie Bluetooh, l'utilisateur pourra diffuser un son de grande qualité à partir de son smartphone ou de sa tablette.Voici ses autres caractéristiques :