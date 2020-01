Le SSD interne Crucial BX500 960 Go à prix choc pour les Soldes

Une réduction cruciale !

Améliorez durablement votre PC

C'est Amazon qui s'est chargé de mettre en ligne cette promotion. Le site américain spécialisé dans la vente en ligne met à votre disposition la livraison gratuite à domicile en France métropolitaine. Vous pouvez aussi sélectionner un point retrait pour récupérer votre commande. La garantie de ce produit est limitée à une durée de trois ans mais vous pouvez également souscrire à une assurance panne d'un an à 9,49€. Il est temps de passer aux caractéristiques techniques du périphérique mis en avant avec ce bon plan.Le SSD Crucial BX500 dispose d'un espace de stockage de 960 Go. Vous pourrez donc y enregistrer de nombreux fichiers comme des jeux vidéo, des photos et autres vidéos. Précisons également qu'il s'agit d'un modèle interne de 2,5 pouces avec une interface SATA 6.0 Gb/s. Sa vitesse de lecture séquentielle peut atteindre jusqu'à 540 Mo/s contre 500 Mo/s en vitesse d'écriture séquentielle. Les performances sont donc clairement au rendez-vous.En plus d'offrir une mémoire interne conséquente, ce SSD Crucial permettra à votre ordinateur de démarrer bien plus rapidement. D'après le fabricant, il est 300% plus rapide qu'un disque dur classique et il améliorera la batterie du PC portable grâce à son énorme efficacité énergétique. Enfin, son installation est instinctive et une équipe d'assistance technique sera à votre disposition si vous rencontrez des difficultés au moment de la mise en service.Bref, le SSD Crucial BX500 est une valeur sûre qui saura répondre à toutes vos attentes. C'est un des modèles les plus plébiscités du marché et ce n'est pas pour rien. Foncez !