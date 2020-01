Soldes choc à la Fnac ! Economisez plus de 600€ sur l'achat d'un PC Ultra Portable Asus Zenbook

Un sublime objet de design pensé pour la mobilité



Sécurisé et polyvalent, Asus livre une machine parfaite pour la productivité



Asus propose avec le ZenBook UX391UA-ET009T une machine de très belle facture. Le PC portable propose un écran de 13,3 pouces en faisant une machine très compacte et légère pour une utilisation nomade. L'ordinateur ne pèse qu'1 kg pour une épaisseur de seulement 1,3 cm à son point le plus haut. Une prouesse technique qui va jusqu'au clavier, pouvant être rehaussé pour une utilisation sur les genoux ou dans un espace confiné.Et pourtant la marque n'a pas hésité à intégrer dans l'appareil les meilleurs composants possibles pour une puissance de premier plan. C'est un processeur Intel Core i7 8550U qui équipe la machine et vous permet de travailler dans les meilleures conditions mais également de jouer aux derniers jeux du moment. Pour afficher les graphismes les plus fluides possibles, Asus a fait le choix de la carte graphique Intel UHD 620 et de 16 Go de mémoire LPDDR3.Pour l'authentification et la sécurité de vos données personnelles, Asus a intégré également un lecteur d'empreintes compatible avec la technologie Windows Hello, afin de s'assurer que vous êtes le seul et unique utilisateur à pouvoir accéder à votre compte et à vos documents.Enfin la connectique est également complète avec la présence de trois ports USB-C Thunderbolt 3, afin de transférer rapidement vos fichiers les plus lourds comme des montages vidéos ou des documents Photoshop, mais aussi d'une prise casque. Asus inclut également des adaptateurs USB-A pour ne pas jeter votre équipement existant et une housse de transport.Le PC portable Asus ZenBook UX391UA-ET009T est disponible aujourd'hui à la Fnac qui vous propose une remise exceptionnelle de 36%, soit un prix final de 1152,14€ au lieu de 1799,99€. Une offre à saisir séance tenante !