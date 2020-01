Soldes choc Amazon ! Samsung disque dur externe SSD portable 1 To à -60%

Un SSD pour mieux économiser

D'excellentes capacités

Nous voici chez Amazon pour ce nouveau périphérique soldé. Le site américain propose la livraison à domicile gratuite en France métropolitaine. Vous avez également la possibilité de sélectionner le paiement en six fois pour préserver votre budget en cette fin de mois. Comptez alors 28,99€ par mensualité (dont 4,75€ de frais inclus). Sachez aussi que la garantie fabricant est valable pendant trois ans. Amazon met aussi à votre disposition un assurance optionnelle supplémentaire contre les pannes valable un an à 12,99€.Évoquons à présent les caractéristiques techniques de ce SSD signé Samsung. Il dispose d'une mémoire interne de 1 To, ce qui est idéal pour stocker un maximum de photos, vidéos, jeux vidéo et autres fichiers volumineux. Ce modèle externe est compatible avec l'interface USB 2.1 Gen 2 et peut se connecter à de nombreux appareils fonctionnant avec les systèmes d'exploitation Windows 7, Mac OS X 10.9, Android 4.4 ou bien les versions ultérieures pour chacun de ces systèmes. Vous l'avez compris, ce SSD s'adapte parfaitement aux ordinateurs, aux tablettes tactiles ainsi qu'aux smartphones.Bien entendu, vous pouvez aussi compter sur des performances de haute volée pour transférer et lire vos données. En effet, la vitesse de transfert peut atteindre jusqu'à 540 Mo/s, ce qui est pratiquement cinq fois plus rapide que la vitesse obtenue sur un disque dur classique. Enfin, la sécurité de vos fichiers stockés est également au rendez-vous. Un cryptage matériel AES 256 bits répond présent afin de protéger vos données personnelles via un mot de passe. De plus, le SSD saura se montrer résistant face aux chocs qu'il pourrait subir.Bref, ce SSD externe fabriqué par Samsung a vraiment tout pour plaire. Il est très simple à utiliser et saura se montrer à la hauteur de vos attentes grâce à ses très bonnes performances et à sa robustesse hors pair.