Free continue les promos Soldes sur son forfait mobile 50Go à 9,99€/mois

Free : la valeur sûre du moment

Le grand classique signé Free

Comme toujours, le forfait mobile Free présenté dans ce bon plan est sans engagement de votre part. Il est donc parfaitement envisageable de le résilier à n'importe quel moment si vous trouvez mieux ailleurs. Voilà une excellente façon d'esquiver la hausse du tarif mensuel qui s'appliquera un an après la souscription. En effet, le montant passera de 9,99€ à 19,99€. Comptez aussi 10€ supplémentaires afin de recevoir la nouvelle carte SIM. Enfin, n'oubliez pas que l'offre est uniquement valable pour les nouveaux clients Free.Le forfait renferme les appels illimités vers les mobiles ainsi que les fixes en France métropolitaine ainsi que dans les DOM (hors Mayotte). Les SMS sont également illimités dans ces zones et les MMS le sont uniquement au sein de l'Hexagone. Free met à votre disposition une enveloppe internet de 50 Go chaque mois en 4G+. Avec un tel volume de datas, vous pourrez naviguer tranquillement sur le web, télécharger des applications et regarder des vidéos via des applications comme YouTube ou Netflix (des abonnements peuvent être requis).Évoquons maintenant les possibilités offertes à l'étranger. Par exemple, si vous décidez de vous rendre en Europe ou dans les DOM, les appels et les SMS/MMS sont toujours illimités et 4 Go d'internet sont utilisables dans ces destinations. Au rayon des options bien utiles, comptez sur la présence du réseau FreeWifi illimité en métropole. La librairie en ligne Youboox One reste également accessible jusqu'au 31 janvier prochain.Nous connaissons bien cette offre 50 Go proposée par Free. Même s'il faut souligner la hausse du prix au bout d'un an, nous devons bien reconnaître que ce forfait est complet et très avantageux à plus d'un titre. Avec son enveloppe internet conséquente, cet abonnement contentera les utilisateurs les plus exigeants.