Soldes Amazon 2020: -60% sur l'achat d'une mémoire haute performance Corsair Vengeance LPX

Un composant haut de gamme pour votre PC

Des performances exceptionnelles

La mémoire vive ou RAM est un composant primordial de votre ordinateur. Plus il y a de mémoire et plus vous pouvez travailler sur des applications gourmandes, des jeux exigeants ou plusieurs logiciels en même temps. Corsair, l'un des experts de la discipline, vous propose avec la Vengeance LPX un composant de premier choix qui s'adresse aux utilisateurs les plus pointus.La conception de la barrette est en lui-même une prouesse technique. La marque a ajouté un dissipateur thermique en aluminium pour évacuer plus de chaleur lors de l'utilisation et garantir la fiabilité du composant même lors d'une utilisation intensive. Quelque soit le jeu ou l'application ouverte sur votre machine, la mémoire vive est capable de vous délivrer de hautes performances et d'éviter les saccades et les ralentissements.La mémoire est également conçue pour l'overclocking haute performance et réalisé automatiquement. Chaque module Vengeance LPX est monté sur une carte de circuit imprimé à huit couches et des circuits intégrés de mémoire triés sur le volet. Il est supporté par l'ensemble des processeurs Intel Core i5 et i7 de 6ème génération et au-delà et s'adapte à votre configuration actuelle.Enfin, pour les esthètes souhaitant un PC aussi beau que performant, le composant est proposé dans un coloris bleu qui fera son petit effet notamment dans les tours ouvertes qui laissent apercevoir les différentes pièces de l'ordinateur.Prêts à donner un second souffle à votre machine ? Commandez alors dès à présent la mémoire vive Corsair Vengeance LPX 16Go à un prix de seulement 77,39€ sur Amazon et recevez-la en seulement 24 heures.