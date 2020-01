Soldes 2020 : SSD interne Transcend JetDrive 256 Go à seulement 77,76€

Un espace de stockage supplémentaire très simple à utiliser

Un petit accessoire très résistant

Le MacBook Pro est une machine remarquable pour travailler et consulter le web au quotidien. Apple n'a pas son pareil pour proposer des ordinateurs au design premium et aux excellentes performances, associées à un système d'exploitation optimisé. Seulement la marque est assez pingre sur la capacité mémoire par défaut et les utilisateurs doivent souvent jongler entre leurs fichiers pour ne pas saturer la mémoire.Transcend propose une solution à la fois simple et pratique avec son disque SSD de 256 Go. Le composant est au format Micro SD et s'insère dans le port dédié. Il est encore disponible sur les MacBook Air et MacBook Pro d'anciennes générations, sortis entre 2012 et 2015. Ces machines sont encore très populaires dans le monde et utilisées au quotidien par des millions de personnes.Le SSD permet un taux de lecture et d'écriture extrêmement rapide. Vous accédez à vos fichiers en quelques secondes seulement, même si ces derniers sont des documents Photoshop, généralement très lourds, ou des vidéos. Plus besoin d'attendre que le fichier s'ouvre, il est disponible immédiatement.L'objet est également très résistant pour être transporté partout sans vous soucier de sa protection. La marque a apporté une protection contre la poussière, l'eau et les chocs pour garantir la sécurité de vos données personnelles et de vos fichiers. Un logiciel est également disponible gratuitement pour récupérer en quelques clics les documents effacés par accident.Le disque SSD Transcend JetDrive Lite 330 256 Go est disponible dès à présent chez Darty à un prix de 77,76€ durant ces Soldes d'hiver 2020.