Soldes 2ème démarque : nouvelle offre B&You 60Go pour 11,99€

Bouygues mobilisé pendant les soldes !

Partez l'esprit léger

Tout d'abord, précisons que cette promotion est valable seulement pour les nouveaux clients B&You jusqu'au 4 février prochain (soit la fin des soldes d'hiver) à 7h00. Il s'agit comme toujours d'un forfait mobile sans engagement que vous pourrez résilier à n'importe quel moment sans frais supplémentaires. Autre bon point, le prix mensuel affiché par l'opérateur n'augmentera pas au bout d'un an comme c'est parfois le cas chez la concurrence. Enfin, comptez 10€ en plus à débourser au moment de la souscription pour recevoir votre nouvelle carte SIM. Maintenant que nous avons fait le tour des modalités, passons au contenu de l'abonnement.Commençons par la France métropolitaine où vous aurez accès aux appels et aux SMS illimités vers cette même zone et les DOM. De leur côté, les MMS devront se contenter de pouvoir être envoyés sans restriction vers l'Hexagone uniquement. Bien entendu, vous aurez également accès à une enveloppe internet de 60 Go en métropole. Avec un tel volume de datas, vous pourrez naviguer sur le web, regarder des vidéos ou encore écouter de la musique à volonté.Si vous comptez prendre des vacances loin de chez vous, ce forfait vous accompagnera pour rester en contact avec vos proches. En effet, depuis l'Europe et les DOM, les appels mais aussi les SMS / MMS resteront illimités vers ces destinations et la France métropolitaine. Enfin, sur ces territoires à l'étranger, jusqu'à 8 Go d'internet pourront être utilisés. C'est tout ce que vous deviez savoir sur cet abonnement assez classique mais néanmoins très efficace.Cette offre proposée par B&You va à l'essentiel pour un prix mensuel des plus compétitifs. Vous pourrez toujours contacter votre famille ou vos amis en France comme à l'étranger. Bref, c'est le forfait idéal pour bien débuter l'année.