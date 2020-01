Xiaomi, Samsung, le top des offres high-tech chez Cdiscount pour les Soldes 2020 deuxième démarque

Préparez-vous à dévaliser le rayon high-tech

Notre sélection des 5 meilleures offres high-tech chez Cdiscount

Dénicher la crème de la crème des promos high-tech chez Cdiscount, voilà le défi que la Team Bons Plans a voulu relever aujourd'hui ! Dans cette nouvelle sélection, que des marques au top de la modernité : Bose, Xiaomi, Logitech et bien sûr Samsung... et des produits divers et variés. En effet, pour sélectionner les meilleures offres, tout l'univers des nouvelles technologies y est passé. Vous pourrez donc y découvrir un téléviseur mais aussi une batterie externe ou encore une souris de gaming sans fil !En achetant sur le site marchand Cdiscount, vous recevrez votre commande en quelques jours ouvrés, et pourrez même voir votre article arriver chez vous dès le lendemain pour 4 des 5 articles de notre sélection. Pour chacune de ces commandes, vous pouvez bénéficier d'un échelonnement de votre paiement sur 4 mois, moyennant une participation financière proportionnelle au prix de votre achat (pourcentage qui reste heureusement raisonnable).Nous débutons cette sélection avec un appareil audio haut de gamme signé Bose, le casque QC35 II qui, à l'occasion de la deuxième démarque des soldes, vient de passer à 229,99 € au lieu de 279,99 €. En achetant aujourd'hui cet accessoire prestigieux, vous ferez ainsi une belle économie de 50 €. Son succès, le casque Quiet Comfort 35 II le doit en grande partie à sa technologie de réduction de bruit active de très grande qualité. Celle-ci permet à l'utilisateur de profiter pleinement de sa musique et de passer des appels téléphoniques en tout lieu, sans être dérangé une seule seconde par les bruits extérieurs et, bien entendu, sans avoir à pousser le volume. Le casque est doté de l'assistant Google, vous pourrez donc faire nombre d'activités sans avoir à dégainer votre téléphone. Cet accessoire high-tech offre un son riche et clair, et bénéficie en prime d'une excellente autonomie de 20 heures.Nous changeons à présent de rayon, pour découvrir cette offre Cdiscount sur la Xiaomi Mi Box S 4K. L'appareil de la marque chinoise est aujourd'hui descendu sous la barre des 50 € en affichant un prix de 48,89 € au lieu de 99,99 €, ce qui correspond à une réduction de plus de 50 %. Grâce à cette box, vous pourrez transformer votre téléviseur actuel en véritable objet high-tech. Une solution économique et écologique qui trouve de plus en plus d'adeptes. En effet, cette Mi Box qui fonctionne sous Android 8.1, vous apportera toute la magie de la 4K HDR pour une qualité visuelle incomparable et une vitesse de traitement exemplaire. Le son changera également de dimension avec le DTS-HD et le son stéréo Dolby ultra réaliste et puissant. La box S 4K de chez Xiaomi est équipée d'une mémoire vive de DDR3 2 Go et d'un espace de stockage interne de eMMC 8 Go qui vous permetteront de télécharger des applis sans compter. Pour compléter le tableau, l'appareil dispose d'une télécommande vocale qui réagira immédiatement à votre voix pour transmettre instantanément vos requêtes.Un autre petit accessoire a particulièrement retenu notre attention lors de notre investigation chez Cdiscount : il s'agit de la batterie portable à induction + charge rapide de 20 000 mAh qui affiche, en ce moment même, un prix vraiment mini de seulement 9,99 €. Moins de 10 € donc, pour cet accessoire Mobility Lab ultra pratique qui sera toujours prêt à vous dépanner lorsque la batterie de votre smartphone tirera la sonnette d'alarme. Avec des dimensions soigneusement étudiées de 16 cm x 8.3 cm x 2.3 cm et un poids n'excédant pas les 400 grammes, cette batterie externe se glissera facilement dans vos affaires, pour être emportée dans le moindre de vos déplacements. Sa capacité de 20 000 mAh assure pas moins de 10 heures de recharge que vous pouvez observer grâce au signal par LED. L'appareil à charge rapide à 2A dispose de 2 ports USB de type A 4 broches, d'un port USB-C à 24 broches, ainsi que de la charge par induction. Il est garanti pendant 2 ans.Nous nous dirigeons désormais vers un tout autre produit high-tech qui vous fera faire une gigantesque économie car il bénéficie d'une remise de 383 € ! Sans plus attendre, découvrez la Smart TV Samsung 55" QLed 4K UHD qui est accessible à seulement 699 € au lieu de 1088 € en ce moment sur Cdiscount. Le Samsung 55Q6FN TV QLED 4K UHD de 55 pouces, soit 138 cm, est un objet sublime doté de la qualité HDR qui changera votre façon de regarder la télévision, que ce soit pour profiter des plus grands événements sportifs ou pour visionner vos films et séries préférées. Le magnifique appareil bénéficie du rétroéclairage par LED avec Quantum Dot technology et le Supreme UHD dimming. Il propose une résolution de 3840 x 2160 pixels et est équipé de le technologie de son Dolby Digital + qui vous promet une expérience sonore incomparable. Pour obtenir le meilleur prix sur ce téléviseur Samsung, inscrivez le code QLED50 dans la case dédiée avant de passer à la caisse. Vous verrez alors le prix affiché de 749,99 € baisser de 50 € et ainsi descendre sous les 700 €.Le dernier article de notre sélection des meilleures offres high-tech disponibles sur le site bordelais Cdiscount intéressera sans aucun doute les passionnés de jeux vidéo. C'est en effet un accessoire de gaming que nous mettons à présent en lumière, et pas n'importe lequel, puisque cette souris sans fil G603 porte le sceau de la très bonne marque Logitech. Le rongeur de compétition y est vendu à 35 € au lieu de 79,99 €, ce qui fera économiser près de 45 € à ses heureux acquéreurs, soit une remise de 56 %. La souris sans fil dispose d'un capteur HERO ultra performant de nouvelle génération qui pousse jusqu'à 12 000 ppp. Elle possède 6 boutons personnalisables et peut se connecter à plusieurs appareils grâce à la techonologie LIGHTSPEED associée au bluetooth. Le mulot de gaming a été pensé pour durer et permet ainsi une utilisation à 20 millions de clics. Résolument moderne, l'accessoire Logitech bénéficie du mode de chargement sans fil.Et vous, pour quel(s) accessoire(s) high-tech soldé(s) allez-vous craquer aujourd'hui sur Cdiscount ?