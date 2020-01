Soldes Fnac: Disque dur externe Toshiba Canvio Basics 1 To à moins de 50€

Un disque de grande capacité pour tous vos documents

Un accessoire compact qui vous rend de nombreux services

Avec l'arrivée du très haut débit et de la fibre mais également avec l'arrivée de nouvelles technologies d'image et de son, les fichiers que l'on s'échange ou que l'on télécharge sur le web sont de plus en volumineux. Il est aujourd'hui difficile de conserver l'intégralité de ses photos, de ses vidéos de vacances ou de soirée et ses jeux sur sa machine sans saturer la mémoire disponible.Le disque dur externe Toshiba Canvio Basics 1 To vient répondre à ces problèmes de stockage. L'accessoire vous propose un espace disponible suffisant pour déposer l'intégralité de votre bibliothèque musicale et vos documents les plus sensibles. Plus de risque d'un problème d'ordinateur qui viendrait détruire vos données, elles sont parfaitement à l'abri sur cet accessoire indépendant.Le disque est relativement compact et peut-être emporté partout avec vous. Si vous devez transférer des fichiers sur votre ordinateur de bureau ou partager un album photo avec un proche, il vous suffit de prendre votre disque dans un petit sac ou dans votre poche et le tour est joué.Pour le transfert des fichiers, un port USB 2 est intégré à l'appareil et se charge également de son alimentation. La connectique est un standard présent sur la majorité des ordinateurs mais également des appareils connectés comme les box TV. Vous pouvez ainsi voir tous vos films directement sur votre grand écran en quelques secondes.Le disque dur externe Toshiba Canvio Basics 1 To est proposé par la Fnac durant les Soldes d'hiver 2020 à seulement 49,99€. Ne tardez pas pour profiter de ce prix spectaculaire !