Forfait mobile : dernier jours des Soldes pour profiter de l'offre Free 60 Go à 9,99€/mois

Le montant de ce forfait est valable jusqu'à ce mardi 14 janvier 2020. Seuls les nouveaux clients de l'opérateur peuvent en bénéficier. Il s'agit d'un forfait mobile Free sans engagement que vous pourrez résilier quand bon vous semble. C'est une bonne chose puisque le prix mensuel passera à 19,99€ au bout d'un an. Vous pourrez donc esquiver cette hausse en résiliant. Au moment de la souscription, Free vous demandera 10€ supplémentaires pour la carte SIM. Maintenant, évoquons le contenu de cette offre.Avec ce forfait, vous avez accès aux appels illimités vers les mobiles comme les fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte). De leur côté, les SMS sont également illimités vers ces zones et les MMS le sont uniquement vers l'Hexagone. Pour ce qui est de l'enveloppe internet mise à votre disposition chaque mois, elle renferme 60 Go de datas en 4G. Vous en aurez largement assez pour naviguer sur internet, télécharger des applications ou même regarder du contenu vidéo sur Netflix et YouTube.Cette offre vous accompagnera aussi durant vos voyages à l'étranger. En effet, depuis l'Europe et les DOM, les appels mais aussi les SMS/MMS restent illimités. Au sein de ces destinations, vous pourrez utiliser jusqu'à 4 Go d'internet chaque mois. En France métropolitaine, le réseau Free Wi-Fi vous est ouvert en illimité et l'option de librairie en ligne Youboox One est accessible jusqu'au 31 janvier prochain.Vous savez tout au sujet de ce forfait proposé par Free. Même si le prix augmentera après un an, il s'agit d'une offre très complète et abordable dotée d'une enveloppe internet très imposante. Foncez vous emparer de ce bon plan.