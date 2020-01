Soldes 2020 Fnac: Souris mobile sans fil Logitech à seulement 59,99€ au lieu de 89,99€

30 € de remise sur la souris mobile MX de Logitech

Priorité au confort

La Fnac est bien décidée à faire de ces soldes 2020, un véritable événement. Pour cela, l'enseigne fait toujours plus des efforts et propose nombre d'offres alléchantes. C'est à présent sur une souris de bureau sans fil de la très bonne marque Logitech que l'entreprise française a jeté son dévolu, en décidant de réduire son prix de 30 €. La souris mobile MX Anywhere 2S Graphite est ainsi accessible à 59,99 € au lieu de 89,99 €, ce qui correspond à une économie de 33 %.Une fois votre panier garni de cette souris moderne et ergonomique, vous n'aurez plus qu'à patienter quelques jours pour recevoir chez vous votre colis, sans rien avoir à débourser en plus. Il vous est également possible de choisir le retrait en magasin pour cet accessoire.La souris mobile Logitech MX Anywhere 2S Graphite est idéale pour tous ceux qui travaillent sur ordinateur des heures durant et ont ainsi besoin d'être bien équipé. Elle a en effet été conçue pour s'adapter parfaitement à la courbe de la main, pour un confort d'utilisation qui est incomparable à celui d'une souris classique. En plus d'être un accessoire particulièrement ergonomique, le mulot possède un capteur ultra précis de 4 000 PPP qui vous permet de n'avoir à effectuer que des petits mouvements, ce qui limite encore la fatigue. Résultat : plus de crispation ni de tension musculaire, votre poignet et votre main restent souples tout au long de la journée.La souris affiche une valeur entre 1000 dpi et 1600 dpi. Sa pile rechargeable Li-Po tient jusqu'à 70 jours avant de devoir être réalimentée. Le rongeur de chez Logitech est doté d'une roulette de défilement rapide avec SmartShift. Il peut fonctionner jusqu'à une distance de 10 mètres sans fil.La souris mobile Logitech MX Anywhere 2S Graphite est utilisable sous Windows (10, 8, 7 et ultérieur) et avec votre macOS.