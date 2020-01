Soldes Cdiscount : Smart TV Samsung QLED 4K UHD - 55" à 749,99€ au lieu de 1088,33€

La beauté à bas prix

Une Smart TV très complète

C'est une fois de plus Cdiscount qui est à la manœuvre pour cette bonne affaire extrêmement intéressante. Le site bordelais vous permet de régler la commande en quatre fois (soit 191,96€ par échéance) ou bien de choisir une location. Cette méthode vous demandera de débourser 94,14€ au moment de l'achat puis 21,63€ sur les 47 mois suivants. Une assurance tous risques est incluse et vous n'aurez pas de frais de retour en fin de contrat. Grâce à Cdiscount à volonté , vous recevrez la TV chez vous sous un jour ouvré. N'oubliez pas d'activer l'essai gratuit (puis 29€ pour la première année) avant de passer à la caisse. Enfin, précisons que la garantie pièces, main d'œuvre et déplacement est valable pendant deux ans.Samsung propose donc un téléviseur doté d'un écran 55 pouces (soit 138 centimètres) avec une définition 4K-UHD. La technologie HDR 10+ est également de la partie pour sublimer vos films et jeux vidéo. Ce n'est pas tout puisqu'une autre technologie est présente. Intitulée 3000 Picture Quality Index, elle améliorera durablement le mouvement des visuels sur vos programmes. Les couleurs seront riches et bien plus réalistes que sur une dalle Full HD. Le son est également très immersif grâce aux deux haut-parleurs de 10 Watt chacun. Bref, il s'agit de la TV idéale pour apprécier tous vos divertissements préférés.En effet, ce modèle est une Smart TV. Vous pourrez donc la connecter à internet pour accéder à du contenu en ligne via des applications comme Netflix, YouTube et Prime Video. Pour ce qui est des connecteurs, comptez sur la présence de 4 ports HDMI, 2 USB, une prise réseau et une sortie audio numérique (optique). Enfin, l'efficacité énergétique de ce téléviseur a obtenu la lettre A. Il consomme donc 170 Watt en fonctionnement et 154 kWh à l'année. C'est un score plutôt raisonnable pour une TV aussi imposante.Cette Smart TV conçue par le géant sud-coréen Samsung a tout pour vous plaire. Son image est magnifique et ses fonctionnalités sont simples à utiliser. Si vous aimez jouer et regarder des films, c'est le modèle qu'il vous faut !