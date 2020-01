Soldes Cdiscount : notre sélection des meilleures offres PC portable à prix réduit

Les meilleures offres PC portables chez Cdiscount



Un PC portable pour travailler plus efficacement



Des machines à la pointe de la technologie



Cdiscount, une référence de l'univers PC



Les PC portables font de la résistance. Si les tablettes ou les smartphones sont désormais dans toutes les poches, les laptops restent des appareils indispensables pour des activités aussi diverses que le travail ou le jeu vidéo. Pour ces Soldes d'hiver 2020, renouvelez votre équipement et choisissez une machine performante, belle et à la très longue autonomie. Cdiscount vous propose une large gamme de produits à des prix en baisse et nous vous avons préparé une sélection des meilleures offres disponibles aujourd'hui.Le laptop reste une machine encore indispensable pour bien des activités. Si les tablettes tactiles sont actuellement en pleine mue et s'orientent de plus en plus vers le marché professionnel, leur format ne se prête pas forcément à une utilisation en entreprise ou par les professionnels.En premier lieu, il manque un clavier et une souris. Si les interfaces tactiles sont aujourd'hui très réussies et précises, elles ne remplaceront pas totalement le confort qu'apporte ces périphériques. Un rédacteur ne pourra jamais taper aussi vite qu'avec un clavier physique. Un architecte ou un graphiste aura besoin d'une interface complète sur son espace de travail, ce qui n'est pas possible sur un écran de 10 ou 12 pouces utilisable uniquement avec les doigts.Également vient le problème de la puissance. Les PC portables intègrent aujourd'hui des processeurs, notamment Intel, pour apporter de solides performances aux machines. Cette puissance est notamment nécessaire pour les monteurs vidéo ou les professionnels de l'image et du son, qui en ont besoin pour travailler sur plusieurs pistes à la fois, avec des dizaines de filtres ou d'effets appliqués.Les gamers aussi ne sont pas satisfaits par les appareils mobiles comme les tablettes et préféreront toujours un ordinateur portable pour jouer à leurs titres préférés. Là encore, ces appareils offrent le niveau de puissance nécessaire à l'affichage de graphismes de dernière génération, à la limite du photoréalisme, mais également des différentes pistes audio surround pour une immersion renforcée dans les différents univers proposés par les studios de développement.Les PC portables ont bien changé depuis plusieurs années. Les machines se sont affinées et les constructeurs ont fait de gros efforts sur le design de leurs différents appareils. Terminés les laptops épais comme des bottins, les laptops actuels ne font que quelques millimètres d'épaisseur grâce la miniaturisation des composants. Avec les disques SSD, les processeurs toujours plus petits ou les batteries toujours plus fines, les designers peuvent laisser libre court à leur fantaisie et proposer des machines très agréables à l'oeil et simples à transporter.A l'intérieur, les fiches techniques ont été également revues entièrement, avec l'ajout des toutes dernières puces Intel de dernière génération. Le fondeur américain peut désormais proposer des performances en hausse, sans augmenter la consommation électrique des ordinateurs. Un vrai bon point pour un usage en mobilité.Les écrans aussi ont été améliorés. Ces grosses bordures disgracieuses laissent place à des écrans quasi bord-à-bord. Les dalles supportent désormais la résolution 4K et permettent d'afficher ses vidéos dans les meilleures conditions, parfois même avec le support du HDR. Cerise sur le gâteau : ces dalles sont également tactiles, pour accéder plus facilement à une option ou un réglage sans passer par l'interface graphique de son système d'exploitation. Le meilleur des deux mondes en somme.Cdiscount est l'un des revendeurs en ligne français les plus connus et les plus populaires dans l'Hexagone. La plateforme propose aujourd'hui des millions de références dans ses rayons numériques, et notamment dans l'univers du high-tech. Depuis plusieurs années, Cdiscount possède une véritable expertise dans l'électronique et la vente de PC portables. Les modèles proposés par le site sont choisis soigneusement pour répondre à la fois aux besoins de tous les clients, particuliers comme professionnels, mais également soulager leur budget en proposant des prix toujours plus bas.Cdiscount offre également un support de grande qualité, avec une équipe de conseillers qui peuvent à tout moment répondre à vos questions. Si vous avez la moindre interrogation lors du choix de votre machine, vous pouvez bien évidemment vous rendre sur Clubic pour trouver de nombreuses informations, mais aussi parler à un expert directement sur le site pour vous apporter un autre avis et répondre à vos demandes.Cdiscount possède également un service-après-vente de grande qualité, qui pourra s'occuper de votre machine en cas de problème, mais également trouver une solution en cas de retard ou de souci dans votre livraison. Contrairement à de nombreux sites de vente en ligne, vous savez qu'une équipe est à votre écoute pour vous assister dans toutes les étapes de votre commande.Enfin la livraison est assurée par les meilleurs transporteurs nationaux. Votre colis est pris en charge immédiatement après votre achat et vous est expédié en 24 ou 48H directement chez vous ou dans un point relais proche de votre lieu de résidence. 