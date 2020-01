Soldes Cdiscount : 200€ d'économie sur ce PC Portable 15,6" HP Pavilion Gaming ( i5-8300H - GTX 1050Ti - 256Go SSD)

Un PC HP totalement dédié au jeu à petit prix

Un PC portable soigné et bien équipé

C'est donc une réduction de presque 200 € que propose en ce moment le site bordelais Cdiscount sur le PC portable gaming HP Pavilion de 15,6 pouces, un ordinateur conçu pour les gamers qui offre des caractéristiques remarquables. Un code promo vous permettra d'obtenir une réduction supplémentaire de 25€, le voici :. Le PC portable 15-cx0047nf embarque ainsi un processeur Intel Core i5-8300H et un processeur graphique NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. Puissant et ultra réactif, l'appareil dispose de 8 Go de mémoire vive et d'une mémoire d'une capacité de 256 Go et cela en SSD. Le PC de gaming HP tourne sous le système d'exploitation FreeDOS 2.0.En passant commande avant 14 heures sur Cdiscount, vous pourrez recevoir votre PC dès demain. Pour faciliter vos achats, le site de e-commerce vous permet d'étaler votre paiement sur 4 mois, moyennant une participation d'une dizaine d'euros.Le PC portable HP Pavilion possède un magnifique écran bord-à-bord IPS qui affiche une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels et un rétroéclairage WLED. La luminosité des images atteint les 220 cd/m². Pour plus de confort, l'écran dispose d'un angle de vision à 178° et est équipé d'un système anti-reflet.L'ordinateur de gaming est pourvu d'une batterie d'une capacité de 52.5 Wh promet plus de 10 heures d'autonomie sans faiblir. Pour vous proposer un son de qualité pour vos jeux, le PC est équipé de haut-parleurs stéréo Bang & Olufsen avec la qualité de l'Audio Boost HP et comprend également un double tableau de microphones. La caméra est quant à elle dotée du HP Wide Vision HD.Les commandes du HP Pavilion Gaming s'accumulent sur Cdiscount, aussi, si vous êtes séduit par le PC portable 15-cx0047nf HP, on vous conseille de ne pas trop attendre pour vous saisir de cette belle affaire.