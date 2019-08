🔥 Bon plan Darty : PC portable Acer Swift 3 14" à 499€ au lieu de 599€

100 euros de remise immédiate

Les caractéristiques de l'Acer Swift 3

Retrouvez tous les bons plans Darty pour lesC'est doncqui propose un nouveau petit prix pour ce PC portable de chezpuisque le magasin offre une réduction immédiate, c'est-à-dire qu'il retire purement et simplement 100 euros lorsque le produit est placé dans votre panier. En plus de cette offre spéciale, les frais de livraison sont offerts sur cette commande et vous disposez de 15 jours pour renvoyer l'ordinateur s'il ne vous convient pas totalement. Vous pouvez payer cet article en 3 ou 4 fois si vous acceptez de régler quelques frais supplémentaires.Leest équipé d'un écran LCD Full HD fait la taille idéale de 14 pouces, pour que vous puissiez l'apporter facilement dans tous vos déplacements tout en conservant un grand confort d'utilisation. Il embarque une processeur Intel Core i5-8265U, 4 Go de RAM et offre une capacité de 256 Go de mémoire interne le tout en SSD pour plus de puissance et de rapidité. Sa carte graphique est une Intel UHD Graphics 620. Le PC portable dispose d'une Webcam HD qui est intégrée, de deux ports USB 3.0, d'un port 2.0 mais aussi aussi d'un port USB C, d'un HDMI et d'un lecteur de carte SD multiformat. Il est équipé d'un filtre anti-lumière bleue et le clavier peut être rétro-éclairé. Le PC est garanti pendant deux ans.Si vous souhaitez entamer cette rentrée parfaitement équipé, l'achat de ce Swift 3 d'Acer qui est en promotion ces jours-ci devrait vous ravir.