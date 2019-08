🔥 Soldes Darty : Tablette Huawei MediaPad M5 Lite 10" à 219€ au lieu de 259€

Légère et pas chère

Un monstre d'autonomie

Retrouvez tous les bons plans Darty pour lesNous pouvons remercier chaleureusement Darty pour cette bonne affaire parfaite si vous avez besoin d'une tablette tactile . L'enseigne française propose quelques avantages comme la livraison à domicile ainsi que le retrait en magasin offerts. Vous aurez même 15 jours pour changer d'avis après votre achat si jamais le produit ne répond pas à vos attentes. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans. Maintenant, passons aux caractéristiques de cette tablette très abordable.Laest équipée d'un écran 10,1 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels. Le processeur embarqué est un Kirin 659 associé à 3 Go de RAM et à une mémoire interne de 32 Go. Une carte microSD peut bien évidemment être ajoutée si vous avez besoin de plus d'espace. Les performances sont à la hauteur des attentes et vous pourrez faire tourner n'importe quelle application sans le moindre problème.Cette tablette comprend un capteur photo 8 mégapixels à l'avant et un autre de 8 mégapixels également à l'arrière. Le capteur d'empreintes digitales vous permettra de déverrouiller votre appareil rapidement. Pour ce qui est de la batterie 7500 mAh, elle permet à la tablette de tenir pendant 3 jours si vous l'utilisez régulièrement. En veille, elle restera allumée sans mal pendant une semaine voire plus. D'autres fonctionnalités sont embarquées comme le Bluetooth 4.2, la boussole et un accéléromètre.La tabletteest ce qui se fait de mieux niveau rapport qualité / prix. Elle est équipée de tout le nécessaire pour vous offrir une expérience d'utilisation optimale. Vous pourrez confortablement regarder des vidéos, lire ou même jouer. Nous recommandons vivement ce produit qui convient parfaitement à tous les publics.