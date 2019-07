🔥 Soldes Amazon : Raspberry Pi 3B+ à 33,54€ au lieu de 41€

Les caractéristiques du Raspberry Pi 3 Modèle B+

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesMis à jour l'année dernière pour une version plus performante de son processeur que le modèle précédent, leembarque à présent un ARM Cortex-A53 Quad-Core de la marque Broadcom et plus précisément le modèle BCM2837B0. Il tourne à une belle fréquence de 1,4 GHz tandis que la mémoire vive de l'appareil est de 1 Go. Les dimensions de ce micro-ordinateur sont de 9 x 6 x 2 cm pour un poids ne dépassant guère les 4.54 grammes.Les capacités de connexion dusont honorables pour un prix aussi bas. Le petit ordinateur peut en effet s'alimenter avec le PoE si une extension HAT est présente. Il dispose de la technologie sans fil 802.11bgn, 802.11ac. La carte Wi-Fi est une double bande. Le Modèle B+ comprend le bluetooth et possède 4 ports USB 2.0.Comme d'habitude sur ce type d'article, Amazon offre la livraison en point retrait. Si vous êtes client Prime , vous bénéficierez gratuitement de la livraison express. Le Raspberry Pi 3 Modèle B+ fait partie du Amazon's choice, ce qui signifie qu'il a été bien noté par les clients qui ont commandé ce produit et qu'il propose un prix compétitif.En ce moment Amazon propose une petite offre supplémentaire visant à développer son application. En effet, si vous ne vous êtes encore jamais connecté sur l'application mobile Amazon, vous recevrez 15 euros de remise à utiliser sur votre prochain shopping. Comme toujours, pensez à bien lire les toutes les conditions d'achat lorsque vous passez une commande.Si ses performances peuvent encore être améliorées, avec ce petit prix, le Modèle B+ du du Raspberry Pi 3 est une très bonne affaire.