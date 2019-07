🔥 Soldes 3ème démarque : Notre sélection d'écrans PC à moins de 200€

Choisir son écran

Notre sélection à moins de 200€

Ecran iiyama Prolite 27" FHD

Ecran LG 29" UltraWide QHD

Ecran Samsung incurvé 24" FHD

Ecran iiyama 24.5" FHD

Ecran Samsung incurvé 23.5" FHD

Un bon écran c'est indispensable si on veut vraiment profiter de toutes les fonctionnalités d'un ordinateur. Que ce soit pour des longues sessions de gaming, être à l'aise pour travailler ou regarder tranquillement des films, il y a des caractéristiques qu'il ne faut pas laisser de côté. Cependant, un utilisateur occasionnel n'a pas les mêmes exigences qu'un féru d'informatique, et c'est bien normal. Dans tous les cas, nul besoin de fracasser sa tirelire pour obtenir un bon écran d'ordinateur.Comme chez Clubic on adore les bonnes affaires et qu'on aime encore plus vous en faire profiter, on a sélectionné pour vous les meilleures offres. Vous n'avez plus qu'à vous laisser guider par cette petite sélection d'écrans à moins de 200€. Pour ne pas faire les choses à moitié, tous ces articles bénéficient de la troisième démarque des soldes. Comme toujours, on vous décrit les principales caractéristiques des produits pour les départager. À vous ensuite de finir de vous décider en allant directement jeter un œil sur les produits.Sans plus tarder, nous commençons cette nouvelle sélection avec un premier article qui bénéficie d'une belle remise.L'écranest en effet à seulement 138,52€ au lieu de 179€, et c'est sur Amazon que ça se passe. Le iiyama Prolite propose une taille de 27 pouces soit une diagonale de 68,6 cm. Il offre une définition native de 1920 x 1080 pixels à 75 Hz en Full HD et avec un affichage des couleurs en 24-bit. Le temps de réponse est de 4 millisecondes. Il dispose de la dalle AMVA+. Côté dépense énergétique, l'écran plat LCD de chez iiyama fait 34 W en cours d'utilisation, 0,5 W lorsqu'il est en mode veille.On reste chez le géant américain du e-commerce pour ce deuxième produit de notre sélection avec un beau modèle soldé, l'qui est à 199€ au lieu de 234€, soit une économie de 35€ ou 15%. LG voit les choses en grand puisque son modèle ne fait pas moins de 29 pouces soit 73 cm pour une résolution native de l'écran de 1920 x 1080 pixels à 75 Hz et une résolution maximale d'affichage de 1080 p en Full HD. Il est à 5 millisecondes de temps de réponse. Il bénéficie d'un contraste de 1000:1 et sa dalle est une IPS. L'écran de chez LG est garanti deux ans par le fabricant.Chez Amazon, vous pouvez bénéficier de la livraison gratuite ainsi que d'un paiement en 4 fois moyennant quelques euros supplémentaires. En ce moment, vous pouvez également vous voir offrir 15 euros de remise avec l'application Amazon. Pensez bien à lire les détails concernant les offres et le paiement avant de valider définitivement chaque achat.On se rend à présent chez l'e-commerçant français Cdiscount pour ce troisième article en promotion. L'écranest en ce moment à seulement 199,90€. Il fait une taille de 24 pouces et il propose une résolution native en Full HD (1080p) de 1920 x 1080 pixels à 144 Hz. Avec son unique milliseconde, le Samsung est parfait pour le gaming. Son panneau est une dalle VA. L'écran offre une luminosité de 350 cd/m² et des contrastes de 3000:1. Il bénéficie d'un moniteur QLED et de la matrice active TFT. Sa consommation énergétique lorsqu'il tourne est de 36 Watt pour un rapport annuel de 53 kWh. Il dispose de nombreuses interfaces comme le DisplayPort mais aussi deux entrées HDMI et une sortie casque. L'écran incurvé de la célèbre marque coréenne est un bon investissement.Nous restons dans les rayons de Cdiscount pour cette quatrième présentation à moins de 200€. Cetest notre offre la plus économique, il est en effet à seulement 129,99€ au lieu de 169€ soit une réduction de 39€. En terme de taille, le iiyama est sur une diagonale de 24.5 pouces. Sa résolution native est en Full HD (1080p) et fait 1920 x 1080 pixels à 75 Hz. Il est doté d'une dalle TN et son temps de réponse est de 1 milliseconde. C'est un bon écran de PC pour les gamers et à très petit prix. Vous pouvez profiter d'une livraison gratuite chez Cdiscount et régler en 4 fois en payant quelques frais supplémentaires qui restent correctes.Pour notre dernier écran de cette sélection spéciale troisième démarque, nous sommes allés rendre une petite visite au commerçant Boulanger. L'enseigne française propose aujourd'hui l'pour la somme de 188,95€ au lieu de 229,90€ initialement, soit 17% de réduction. Ce deuxième produit Samsung fait une diagonale de 23.5 pouces, soit 60,9 cm. Sa définition native est de 1920 x 1080 pixels en Full HD à une fréquence de 144 Hz tandis que son temps d'affichage atteint les 4 millisecondes. Comme le Samsung précédent, il embarque une dalle VA.Que ce soit pour du jeu ou pour une utilisation plus classique, vous avez vraiment de quoi trouver votre bonheur dans cette sélection d'écrans à moins de 200€.