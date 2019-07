🔥 Soldes Darty : GoPro Hero 6 Black à 269,99€ au lieu de 429,99€

GoPro Hero 6 : la référence des "Action Cam"

Petit mais costaud !

Retrouvez tous les bons plans Darty pour lesLa Go Pro Hero 6 ne manque pas d'atouts pour séduire les amateurs de belles images. La vidéo bénéficie en effet de la 4K60 et de la technologie Full HD 1080p240, pour des performances toujours plus pointues. Elle dispose également d'un mode de stabilisation vidéo pour filmer vos aventures les plus mouvementées. Son capteur de 12 mégapixels vous permettra de prendre des clichés d'une réelle qualité. Si un événement exceptionnel surgit, pas de panique, avec son mode rafale de 30 i/sec la Go Pro sera sur le qui-vive et répondra présente pour l'immortaliser.Cette petite caméra portable offre un processeur GP1 puissant et optimisé. Elle est bien entendu équipée du Wi-Fi et du bluetooth, pour vous permettre de vous connecter facilement et de partager en un clin d'œil tous vos exploits avec vos proches. L'appareil est notamment livré avec ses supports adhésifs et sa boucle de fixation. Il est garanti pendant 2 ans.La Hero 6 Black est une caméra sportive qui propose un petit format particulièrement adapté pour partir à l'aventure sans être encombré. Son écran de 5 cm vous permet d'avoir rapidement un aperçu de vos photos et vidéos sans prendre une place exagérée. Solide et robuste, la Go Pro résiste aux chutes et autres chocs qui jalonnent la vie des aventuriers. Elle est également étanche jusqu'à 10m sans son boîtier. Vous pourrez ainsi profiter du bonheur de filmer sous l'eau.Avec cette offre vous faites une économie de 37% par rapport au prix initial. Vous pouvez bien entendu payer en 3 ou 4 fois sur le site de Darty, moyennant quelques euros supplémentaires.Si vous souhaitiez garder des traces de vos plus beaux moments sportifs cet été, cette caméra maniable et tout-terrain deviendra vite votre nouvelle meilleure amie.