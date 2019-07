🔥 Soldes 3ème démarque : Où acheter l'enceinte Ultimate Ears Boom 3 au meilleur prix ?

Amenez votre musique partout

De belles performances

L'est une enceinte qui offre de très nombreux avantages. Le principal est sans doute sa portabilité à toutes épreuves, car l'enceinte a véritablement été conçue pour vous accompagner partout, dans chaque pièce de la maison comme à l'extérieur, qu'il neige ou qu'il vente. Haute de 18,4 cm et large de 7,3 cm, elle pèse seulement 600 grammes. Ses dimensions, son poids et sa forme ont ainsi été pensés pour que vous puissiez la saisir et la tenir dans la main très facilement. La Boom 3 est un appareil solide et résistant. Puisqu'elle flotte, elle peut même vous suivre dans l'eau pendant 30 minutes tout en continuant d'envoyer une musique nette et agréable.En terme de son comme de batterie, l'Ultimate Ears Boom 3 a de bons résultats. Le son que produit la Boom 3 est d'une très bonne qualité, clair et soigné, mais également d'une belle puissance grâce à ses basses profondes. Ses performances audio sont harmonisées grâce à une diffusion optimisée à 360°. Vous pourrez profiter de vos musiques préférées pendant plus de 15 heures sans songer à la batterie. Vous pourrez ainsi apporter votre Boom 3 en soirée et danser toute la nuit, ou en balade pour une longue journée en musique sans aucune coupure. L'enceinte bénéficie de 2 ans de garantie.Achetez en étant toujours bien informé ! Pour faire la meilleure affaire, consultez les prix et n'hésitez pas à vous rendre sur les différents sites pour comparer les délais de livraison et les avantages spécifiques à chaque e-commerçant.